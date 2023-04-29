Ворог обстріляв 15 населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Генштаб поінформував, що під обстрілом опинилися села та селища як на Слобожанському, так і на Куп’янському напрямку.

“Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне, Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області“, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом по території України за минулу добу ворог вдарив 23 крилатими ракетами типу Х-101 та Х-555. Українська ППО збила 21 ракету, а також – два БПЛА оперативно-тактичного рівня та два ударні дрони. Від ракетного удару постраждали міста Умань Черкаської області, Дніпро, а також Українка Київської області. Окрім ракетної атаки, ворог здійснив 36 авіаційних ударів та 65 обстрілів з РСЗВ.

Наступати армія РФ намагається на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби там відбили 48 ворожих атак.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника“, – зазначили в Генштабі.