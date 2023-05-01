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Харьковчанин и полтавчанин создали прокси-центр, где РФ публиковала пропаганду

Общество 15:37   01.05.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанин и полтавчанин создали прокси-центр, где РФ публиковала пропаганду Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ заблокировали в Полтаве мощный прокси-центр, который агрессор использовал для подрывной деятельности против Украины.

По данным СБУ, задержаны организаторы незаконной деятельности, ими оказались двое жителей Полтавской и Харьковской областей. Отмечается, что дельцы наладили подпольный прокси-центр, работавший как VPN-сервис.

Он разрешал абонентам из любой страны выдавать себя за пользователей украинского мобильного интернета, отметили правоохранители.

Стоимость такой подписки составила почти 2,5 тыс. грн в месяц.

Среди «постоянных» клиентов были граждани России, которые через услуги прокси-центра пытались скрыть собственные IP-адреса, чтобы подключиться к популярным соцсетям, добавили в СБУ.

«При этом вражеские серверы находились на территории страны-агрессора. Это позволяло российским спецслужбам получать удаленный доступ к украинскому интернет-пространству, а также распространять кремлевские нарративы и фейковую информацию о ситуации на фронте якобы от имени украинских граждан», — рассказали в СБУ.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников обнаружен специальный апартный комплекс, 120 тыс. долларов и полкилограмма золота, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас одному из организаторов прокси-центра сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 200 УКУ (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

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Фото: СБУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 15:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киберспециалисты СБУ заблокировали в Полтаве мощный прокси-центр, который агрессор использовал для подрывной деятельности против Украины.".