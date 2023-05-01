Харків’янин та полтавець створили інтернет-сервіс, де РФ ширила пропаганду

Кіберфахівці СБУ заблокували у Полтаві потужний проксі-центр, який РФ використовувала для підривної діяльності проти України.

За даними СБУ, затримано організаторів незаконної діяльності, ними виявились двоє мешканців Полтавської та Харківської областей. Зазначається, що ділки налагодили підпільний проксі-центр, який працював як VPN-сервіс.

Він дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету, зазначили правоохоронці.

Вартість такої “підписки” становила майже 2,5 тис. грн на місяць.

Серед “постійних” клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі-центру намагалися приховати власні IP-адреси для доступу до популярних соцмереж, додали в СБУ.

«При цьому сервери ворожого «осередку» знаходились на території країни-агресора. Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян», – розповіли в СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено спеціальний апаратний комплекс, 120 тис. доларів та пів кілограма золота, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі одному з організаторів проксі-центру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 ККУ (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).