“Мисливці на патріотів”: на Харківщині з’ясували, хто “здавав” земляків

СБУ заочно повідомила про підозру двом мешканцям Ізюмського району – 46 та 60 років. Вони з власної ініціативи вийшли на представника російської ПВК та “стукали” на своїх земляків.

“Під час окупації Ізюмського району вони обидва ініціативно налагодили зв’язок з представником російської приватної військової компанії. Цей рашистський найманець, крім здійснення збройного протистояння підрозділам ЗСУ, організовував “полювання” на місцевих мешканців окупованих районів, які допомагали Силам оборони України”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Серед тих, кого зрадили земляки, — колишні учасники АТО. За “наведенням” зрадників російські окупанти вривалися в будинки патріотів і викрадали їх, а потім – тримали зв’язаними в земляній ямі з мішками на голові. Постраждалих катували та погрожували їм убивством. Самих російських найманців, які чинили ці злочини, затримали та знешкодили контррозвідники СБУ.

“Наприкінці грудня минулого року за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винними чотирьох російських військових, серед яких саме той представник ПВК, який отримував від зрадників інформацію, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури. – За порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), всім чотирьом окупантам призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі”.

А от українці-зрадники напередодні деокупації втекли з Ізюмського району та ховаються на непідконтрольних територіях. Заочно їм повідомили про підозру в держзраді.