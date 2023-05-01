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«Охотники на патриотов»: на Харьковщине выяснили, кто «сдавал» земляков

Общество 10:35   01.05.2023
Оксана Горун
«Охотники на патриотов»: на Харьковщине выяснили, кто «сдавал» земляков

СБУ заочно сообщила о подозрении двум жителям Изюмского района — 46 и 60 лет. Они по собственной инициативе вышли на представителя российской ЧВК и «стучали» на своих земляков.

«Во время оккупации Изюмского района они оба инициативно установили связь с представителем российской частной военной компании. Этот рашистский наемник, кроме осуществления вооруженного противостояния подразделениям ВСУ, организовывал «охоту» на местных жителей оккупированных районов, которые помогали Силам обороны Украины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Среди тех, кого предали земляки, — бывшие участники АТО. По «наводке» предателей российские оккупанты врывались в дома патриотов и похищали их, а после —  держали связанными в земляной яме с мешками на голове. Пострадавших пытали и угрожали им убийством. Самих российских наемников, совершавших эти преступления, задержали и обезвредили контрразведчики СБУ.

Российские наемники, которые пытали украинцев на Харьковщине

«В конце декабря прошлого года при поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновными четырех российских военных, в числе которых именно тот представитель ЧВК, который получал от предателей информацию, — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — За нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины), всем четырем оккупантам назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы».

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    • А вот украинцы-предатели накануне деоккупации сбежали из Изюмского района и скрываются на неподконтрольных территориях. Заочно им сообщили о подозрении в госизмене.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 10:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заочно сообщила о подозрении двум жителям Изюмского района — 46 и 60 лет. Они по собственной инициативе вышли на представителя российской ЧВК и «стучали» на своих земляков".