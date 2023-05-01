«Охотники на патриотов»: на Харьковщине выяснили, кто «сдавал» земляков
СБУ заочно сообщила о подозрении двум жителям Изюмского района — 46 и 60 лет. Они по собственной инициативе вышли на представителя российской ЧВК и «стучали» на своих земляков.
«Во время оккупации Изюмского района они оба инициативно установили связь с представителем российской частной военной компании. Этот рашистский наемник, кроме осуществления вооруженного противостояния подразделениям ВСУ, организовывал «охоту» на местных жителей оккупированных районов, которые помогали Силам обороны Украины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Среди тех, кого предали земляки, — бывшие участники АТО. По «наводке» предателей российские оккупанты врывались в дома патриотов и похищали их, а после — держали связанными в земляной яме с мешками на голове. Пострадавших пытали и угрожали им убийством. Самих российских наемников, совершавших эти преступления, задержали и обезвредили контрразведчики СБУ.
«В конце декабря прошлого года при поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновными четырех российских военных, в числе которых именно тот представитель ЧВК, который получал от предателей информацию, — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. — За нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины), всем четырем оккупантам назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы».
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А вот украинцы-предатели накануне деоккупации сбежали из Изюмского района и скрываются на неподконтрольных территориях. Заочно им сообщили о подозрении в госизмене.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 10:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ заочно сообщила о подозрении двум жителям Изюмского района — 46 и 60 лет. Они по собственной инициативе вышли на представителя российской ЧВК и «стучали» на своих земляков".