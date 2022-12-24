Четверо оккупантов, мучивших АТОшников на Харьковщине, сядут на 11 лет

Харьковская областная прокуратура сообщила о том, что добилась обвинительного приговора двоим российским военнослужащим и двоим наемникам российской ЧВК «Редут», которые совершали преступления в Боровой на Харьковщине.

«Прокуроры в суде доказали, что в начале сентября этого года во время оккупации пгт Боровая Изюмского района двое наемников частной военной компании «Редут» и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ пытали трех участников АТО. Данные об украинских военных передавал им сотрудник ФСБ РФ», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Участников АТО, по данным обвинения, подвергали жестоким пыткам.

«Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и удерживали в яме на базе отдыха «Свет шахтера». Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям», — привели подробности в прокуратуре.

После пыток российские оккупанты отпустили потерпевших. По утверждению прокуратуры, «все четверо российских военных полностью признали вину и раскаялись. В судебном заседании они также добавили, что просят прощения у всего украинского народа».

Несмотря на показательное покаяние, суд признал садистов виновными и в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Каждый из них получил приговор в 11 лет лишения свободы.