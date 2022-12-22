Держали участников АТО в яме без воды — прокуроры о подозрениях оккупантам

О подозрениях в совершении военных преступлений на территории Харьковской области уже сообщили 80 лицам, в том числе военнослужащим РФ и наемникам российских ЧВК.

Такую статистику сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«По делам по фактам совершения военных преступлений и преступлений, связанных с оправданием вооруженной агрессии РФ, сообщено о подозрении 80 лицам, в том числе 18 военнослужащим страны-агрессора, наемникам частной военной компании и участникам незаконного вооруженного формирования так называемой «ДНР», — отметили в прокуратуре.

Как пример преступлений, подозреваемых в которых установили, прокуроры привели пытки участников АТО.

«Сообщено о подозрении четырем оккупантам – двум наемникам частной военной компании и двум военнослужащим ВС РФ по факту пыток трех участников АТО, в отношении которых совершалось физическое и психологическое насилие, их содержали в яме без воды и пищи», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.

51 обвинительный акт в отношении военных преступников уже в судах, а 36 человек получили приговоры. Среди них — и российских военнослужащие.

«Два военнослужащих вооруженных сил РФ, а именно – наводчик и водитель-заряжающий БМ-21 «Град», которые утром 24 февраля с территории Белгородской области нанесли артиллерийские удары по общественной инфраструктуре Дергачевского района, приговорены к одиннадцати с половиной годам лишения свободы», — привели пример прокуроры.

Работа по поиску и наказанию военных преступников продолжается.