Держали участников АТО в яме без воды — прокуроры о подозрениях оккупантам
О подозрениях в совершении военных преступлений на территории Харьковской области уже сообщили 80 лицам, в том числе военнослужащим РФ и наемникам российских ЧВК.
Такую статистику сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«По делам по фактам совершения военных преступлений и преступлений, связанных с оправданием вооруженной агрессии РФ, сообщено о подозрении 80 лицам, в том числе 18 военнослужащим страны-агрессора, наемникам частной военной компании и участникам незаконного вооруженного формирования так называемой «ДНР», — отметили в прокуратуре.
Как пример преступлений, подозреваемых в которых установили, прокуроры привели пытки участников АТО.
«Сообщено о подозрении четырем оккупантам – двум наемникам частной военной компании и двум военнослужащим ВС РФ по факту пыток трех участников АТО, в отношении которых совершалось физическое и психологическое насилие, их содержали в яме без воды и пищи», — проинформировала пресс-служба прокуратуры.
51 обвинительный акт в отношении военных преступников уже в судах, а 36 человек получили приговоры. Среди них — и российских военнослужащие.
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«Два военнослужащих вооруженных сил РФ, а именно – наводчик и водитель-заряжающий БМ-21 «Град», которые утром 24 февраля с территории Белгородской области нанесли артиллерийские удары по общественной инфраструктуре Дергачевского района, приговорены к одиннадцати с половиной годам лишения свободы», — привели пример прокуроры.
Работа по поиску и наказанию военных преступников продолжается.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 11:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрениях в совершении военных преступлений на территории Харьковской области уже сообщили 80 лицам, в том числе военнослужащим РФ и наемникам российских ЧВК".