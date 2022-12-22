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Тримали учасників АТО у ямі без води – прокурори про підозри окупантам

Події 11:43   22.12.2022
Оксана Горун
Тримали учасників АТО у ямі без води – прокурори про підозри окупантам

Про підозри у скоєнні військових злочинів на території Харківської області вже повідомили 80 особам, у тому числі військовослужбовцям РФ та найманцям російських ПВК.

Таку статистику повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“У справах за фактами вчинення воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних з виправдовуванням збройної агресії РФ, повідомлено про підозру 80 особам, у тому числі 18 військовослужбовцям країни-агресора, найманцям приватної військової компанії та учасникам незаконного збройного формування так званої “ДНР”, – відзначили в прокуратурі.

Як приклад злочинів, у яких підозрюваних встановили, прокурори навели тортури учасників АТО.

“Повідомлено про підозру чотирьом окупантам – двом найманцям приватної військової компанії та двом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом катування трьох учасників АТО, стосовно яких здійснювалось фізичне та психологічне насильство, їх утримували в ямі без води та їжі”, – поінформувала прес-служба прокуратури.

51 обвинувальний акт щодо військових злочинців уже у судах, а 36 осіб отримали вироки. Серед них – і російські військовослужбовці.

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“Двох військовослужбовців збройних сил РФ, а саме – навідника та водія-заряджаючого БМ-21 «Град», які вранці 24 лютого з території Бєлгородської області завдали артилерійські удари по громадській інфраструктурі Дергачівського району, засуджено до одинадцяти з половиною років позбавлення волі”, – навели приклад прокурори.

Робота з пошуку та покарання військових злочинців триває.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 11:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозри у скоєнні військових злочинів на території Харківської області вже повідомили 80 особам, у тому числі військовослужбовцям РФ та найманцям російських ПВК".