Тримали учасників АТО у ямі без води – прокурори про підозри окупантам
Про підозри у скоєнні військових злочинів на території Харківської області вже повідомили 80 особам, у тому числі військовослужбовцям РФ та найманцям російських ПВК.
Таку статистику повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“У справах за фактами вчинення воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних з виправдовуванням збройної агресії РФ, повідомлено про підозру 80 особам, у тому числі 18 військовослужбовцям країни-агресора, найманцям приватної військової компанії та учасникам незаконного збройного формування так званої “ДНР”, – відзначили в прокуратурі.
Як приклад злочинів, у яких підозрюваних встановили, прокурори навели тортури учасників АТО.
“Повідомлено про підозру чотирьом окупантам – двом найманцям приватної військової компанії та двом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом катування трьох учасників АТО, стосовно яких здійснювалось фізичне та психологічне насильство, їх утримували в ямі без води та їжі”, – поінформувала прес-служба прокуратури.
51 обвинувальний акт щодо військових злочинців уже у судах, а 36 осіб отримали вироки. Серед них – і російські військовослужбовці.
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“Двох військовослужбовців збройних сил РФ, а саме – навідника та водія-заряджаючого БМ-21 «Град», які вранці 24 лютого з території Бєлгородської області завдали артилерійські удари по громадській інфраструктурі Дергачівського району, засуджено до одинадцяти з половиною років позбавлення волі”, – навели приклад прокурори.
Робота з пошуку та покарання військових злочинців триває.
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Ви читали новину: «Тримали учасників АТО у ямі без води – прокурори про підозри окупантам»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 11:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозри у скоєнні військових злочинів на території Харківської області вже повідомили 80 особам, у тому числі військовослужбовцям РФ та найманцям російських ПВК".