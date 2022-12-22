Злочини РФ на Харківщині: вбито 74 дитини, зруйновано 14,5 тис. будівель

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідують понад 10 тисяч кримінальних проваджень щодо військових злочинів РФ у регіоні.

98% проваджень стосуються порушення законів та звичаїв війни.

“7164 пов’язані з нападами чи бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури, 87 – вбивствами, 315 – незаконним позбавленням волі, 1704 – мародерствами, 7 – зґвалтуваннями, – перерахували в пресслужбі прокуратури. – Прокурорами здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами загибелі 1682 та поранення 2580 цивільних осіб. Із вказаної кількості встановлено загибель 74 та поранення 200 дітей”.

Крім того, прокурори продовжують вести облік знищених чи пошкоджених російськими терористами будівель на Харківщині. Цей рахунок уже давно перевалив десяток тисяч – зруйновано (повністю або частково) майже 14,5 тис. об’єктів.

“З яких 3291 – це багатоповерхові будинки, 5410 – приватні житлові будинки, 356 – заклади культури, 268 – заклади охорони здоров’я. Постраждали також промислові підприємства, заклади освіти, спорту та інші об’єкти”, – зазначили прокурори.

Крім того, ще 20 кримінальних проваджень щодо окупантів стосуються вивезення українського зерна та техніки російськими військовими, а також знищення зернових терміналів, елеваторів та посівів.