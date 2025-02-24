Live
  • Пн 24.02.2025
  • Харків  -7°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.51

Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни

Події 18:10   24.02.2025
Оксана Якушко
Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни

Прокурори Харківщини розслідують майже 27 тисяч злочинів росіян, серед яких бомбардування, вбивства, зґвалтування.

Близько 18 тисяч із них пов’язані з обстрілами та бомбардуваннями цивільної інфраструктури, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовані 105 вбивств, 456 випадків незаконного позбавлення волі. Прокурори задокументували понад 2700 випадків мародерства з боку російських солдатів.

Встановлені щонайменше 20 фактів зґвалтувань – росіяни вчинили наругу над дівчатами і жінками. Наймолодшій було 16 років, найстаршій – 73 роки.

За час повномасштабної війни у вказаних справах вже повідомили про підозру 139 особам, серед яких 98 – військові рф, 2 – найманці приватної військової компанії, 28 – учасники незаконних збройних формувань «л/днр», 10 громадян України та один громадянин рф.

До суду направили обвинувальні акти стосовно 99 осіб. Винесли 9 обвинувальних вироків та засудили 11 військових рф, 2 найманців приватної військової компанії та 1 учасника нзф «днр».

Через повномасштабне вторгнення рф на Харківщині за три роки офіційно загинули 2809 людей, з них 95 дітей. Отримали поранення 6110 осіб, з них 459 – це діти.

Внаслідок російських обстрілів зруйновані повністю або частково понад 77,5 тисяч об’єктів, з яких понад 37 тисяч – житлові будинки, понад 7 тисяч – багатоповерхівки, майже 1200 будівель громадського дозвілля, освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Читайте також: На в’їзді до Харківщини встановили прапори бригад, що захищають регіон (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова
Назви вісьмох вулиць і провулків зникнуть з мапи Харкова
24.02.2025, 19:20
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
24.02.2025, 16:04
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
24.02.2025, 07:06
На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові
На сесії збільшили фінансування будівництва підземних шкіл у Харкові
24.02.2025, 18:47
Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни
Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни
24.02.2025, 18:10
670 млн – на метро, 56 млн – на допомогу армії: зміни у бюджеті Харкова
670 млн – на метро, 56 млн – на допомогу армії: зміни у бюджеті Харкова
24.02.2025, 16:50

Новини за темою:


Ви читали новину: «Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 18:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори Харківщини розслідують майже 27 тисяч злочинів росіян, серед яких бомбардування, вбивства, зґвалтування.".