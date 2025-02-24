Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни

Прокурори Харківщини розслідують майже 27 тисяч злочинів росіян, серед яких бомбардування, вбивства, зґвалтування.

Близько 18 тисяч із них пов’язані з обстрілами та бомбардуваннями цивільної інфраструктури, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовані 105 вбивств, 456 випадків незаконного позбавлення волі. Прокурори задокументували понад 2700 випадків мародерства з боку російських солдатів.

Встановлені щонайменше 20 фактів зґвалтувань – росіяни вчинили наругу над дівчатами і жінками. Наймолодшій було 16 років, найстаршій – 73 роки.

За час повномасштабної війни у вказаних справах вже повідомили про підозру 139 особам, серед яких 98 – військові рф, 2 – найманці приватної військової компанії, 28 – учасники незаконних збройних формувань «л/днр», 10 громадян України та один громадянин рф.

До суду направили обвинувальні акти стосовно 99 осіб. Винесли 9 обвинувальних вироків та засудили 11 військових рф, 2 найманців приватної військової компанії та 1 учасника нзф «днр».

Через повномасштабне вторгнення рф на Харківщині за три роки офіційно загинули 2809 людей, з них 95 дітей. Отримали поранення 6110 осіб, з них 459 – це діти.

Внаслідок російських обстрілів зруйновані повністю або частково понад 77,5 тисяч об’єктів, з яких понад 37 тисяч – житлові будинки, понад 7 тисяч – багатоповерхівки, майже 1200 будівель громадського дозвілля, освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.