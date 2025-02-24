Сколько людей убили россияне на Харьковщине за три года Большой войны
Прокуроры Харьковщины расследуют почти 27 тысяч преступлений россиян, среди которых бомбардировки, убийства, изнасилования.
Около 18 тысяч из них связаны с обстрелами и бомбардировками гражданской инфраструктуры, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Зафиксированы 105 убийств, 456 случаев незаконного лишения свободы. Прокуроры задокументировали более 2700 случаев мародерства со стороны русских солдат.
Установлены по меньшей мере 20 фактов изнасилований – россияне надругались над девушками и женщинами. Самой младшей было 16 лет, самой старшей – 73 года.
За время полномасштабной войны по указанным делам уже сообщили о подозрении 139 лицам, среди которых 98 – военные рф, 2 – наемники частной военной компании, 28 – участники незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР», 10 граждан Украины и один гражданин рф.
В суд направили обвинительные акты в отношении 99 человек. Вынесли 9 обвинительных приговоров и осудили 11 военных рф, 2 наемников частной военной компании и 1 участника «ДНР».
Из-за полномасштабного вторжения рф в Харьковской области за три года официально погибли 2809 человек, из них 95 детей. Получили ранения 6110 человек, из них 459 – это дети.
В результате российских обстрелов разрушены полностью или частично более 77,5 тысячи объектов, из которых более 37 тысяч – жилые дома, более 7 тысяч – многоэтажки, почти 1200 зданий общественного досуга, образования, здравоохранения и социальной защиты.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 18:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры Харьковщины расследуют почти 27 тысяч преступлений россиян, среди которых бомбардировки, убийства, изнасилования.".