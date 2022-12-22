Преступления РФ на Харьковщине: убиты 74 ребенка, разрушены 14,5 тыс. зданий
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследуют более 10 тысяч уголовных производств, касающихся военных преступлений РФ в регионе.
98% производств касаются нарушения законов и обычаев войны.
«7164 связаны с нападениями или бомбардировками любыми средствами гражданской инфраструктуры, 87 – убийствами, 315 – незаконным лишением свободы, 1704 – мародерствами, 7 – изнасилованиями, — перечислили в пресс-службе прокуратуры. — Прокурорами осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам гибели 1682 и ранения 2580 гражданских лиц. Из указанного количества установлены гибель 74 и ранения 200 детей».
Кроме того, прокуроры продолжают вести учет уничтоженных или поврежденных российскими террористами зданий на Харьковщине. Этот счет уже давно перевалил десяток тысяч — разрушены (полностью или частично) почти 14,5 тыс. объектов.
«Из которых 3291 – это многоэтажные дома, 5410 – частные жилые дома, 356 – учреждения культуры, 268 – учреждения здравоохранения. Пострадали также промышленные предприятия, учебные заведения, спорта и другие объекты», — отметили прокуроры.
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Кроме того, еще 20 уголовных производств в отношении оккупантов касаются вывоза украинского зерна и техники российскими военными, а также уничтожения зерновых терминалов, элеваторов и посевов.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 11:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследуют более 10 тысяч уголовных производств, касающихся военных преступлений РФ в регионе".