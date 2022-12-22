Преступления РФ на Харьковщине: убиты 74 ребенка, разрушены 14,5 тыс. зданий

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследуют более 10 тысяч уголовных производств, касающихся военных преступлений РФ в регионе.

98% производств касаются нарушения законов и обычаев войны.

«7164 связаны с нападениями или бомбардировками любыми средствами гражданской инфраструктуры, 87 – убийствами, 315 – незаконным лишением свободы, 1704 – мародерствами, 7 – изнасилованиями, — перечислили в пресс-службе прокуратуры. — Прокурорами осуществляется процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам гибели 1682 и ранения 2580 гражданских лиц. Из указанного количества установлены гибель 74 и ранения 200 детей».

Кроме того, прокуроры продолжают вести учет уничтоженных или поврежденных российскими террористами зданий на Харьковщине. Этот счет уже давно перевалил десяток тысяч — разрушены (полностью или частично) почти 14,5 тыс. объектов.

«Из которых 3291 – это многоэтажные дома, 5410 – частные жилые дома, 356 – учреждения культуры, 268 – учреждения здравоохранения. Пострадали также промышленные предприятия, учебные заведения, спорта и другие объекты», — отметили прокуроры.

Кроме того, еще 20 уголовных производств в отношении оккупантов касаются вывоза украинского зерна и техники российскими военными, а также уничтожения зерновых терминалов, элеваторов и посевов.