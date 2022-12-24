Четверо окупантів, які мучили АТОшників на Харківщині, сядуть на 11 років
Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що домоглася обвинувального вироку двом російським військовослужбовцям та двом найманцям російської ПВК “Редут”, які чинили злочини в Боровій на Харківщині.
“Прокурори в суді довели, що на початку вересня цього року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії “Редут” та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО. Дані про українських військових їм передавав співробітник ФСБ РФ”, – повідомила пресслужба прокуратури.
Учасники АТО, за даними обвинувачення, зазнавали жорстоких тортур.
“Російські найманці надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову. Після цього вони викрадали їх та утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря». Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках“, – навели подробиці у прокуратурі.
Після тортур російські окупанти відпустили потерпілих. За твердженням прокуратури, “всі четверо російських військових повністю визнали провину та розкаялися. У судовому засіданні вони також додали, що просять вибачення у всього українського народу”.
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Незважаючи на показове каяття, суд визнав садистів винними в порушенні законів та звичаїв війни, скоєному за попередньою змовою групою осіб. Кожен із них отримав вирок у 11 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 12:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що домоглася обвинувального вироку двом російським військовослужбовцям та двом найманцям російської ПВК “Редут”, які чинили злочини в Боровій на Харківщині".