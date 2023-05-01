Тенденция по заболеваемости гриппом и ОРВИ на Харьковщине сохраняется

В Харьковской области с 24 по 30 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась более чем на 9%.

Всего в течение недели в регионе заболели 2798 человек (с учетом коронавируса), из них 851 ребенок, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Количество госпитализированных также уменьшилось, на 23%. В больницы положили почти две сотни человек.

Показатель заболеваемости составляет 106,87 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.

Напомним, с 17 по 23 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15% в сравнении с предыдущей неделей.