Live
  • Понедельник 01.05.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.13
    • 🟢

Тенденция по заболеваемости гриппом и ОРВИ на Харьковщине сохраняется

Происшествия 18:58   01.05.2023
Елена Нагорная
Тенденция по заболеваемости гриппом и ОРВИ на Харьковщине сохраняется

В Харьковской области с 24 по 30 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась более чем на 9%.

Всего в течение недели в регионе заболели 2798 человек (с учетом коронавируса), из них 851 ребенок, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.

Количество госпитализированных также уменьшилось, на 23%. В больницы положили почти две сотни человек.
Показатель заболеваемости составляет 106,87 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.

Напомним, с 17 по 23 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15% в сравнении с предыдущей неделей.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:58
Тенденция по заболеваемости гриппом и ОРВИ на Харьковщине сохраняется
18:43
11 населенных пунктов Харьковщины обстреляны из минометов и артиллерии — ГШ
18:26
Синегубов сообщил об обстреле Волчанска: ранен мужчина (фото)
17:48
Где и какие супермаркеты, рынки и магазины открылись весной в Харькове
17:17
Передал кухонную технику. Синегубов посетил кафе японца Фуминори в Харькове

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Тенденция по заболеваемости гриппом и ОРВИ на Харьковщине сохраняется»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 18:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с 24 по 30 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась более чем на 9%.".