Тенденция по заболеваемости гриппом и ОРВИ на Харьковщине сохраняется
В Харьковской области с 24 по 30 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась более чем на 9%.
Всего в течение недели в регионе заболели 2798 человек (с учетом коронавируса), из них 851 ребенок, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней.
Количество госпитализированных также уменьшилось, на 23%. В больницы положили почти две сотни человек.
Показатель заболеваемости составляет 106,87 на 100 тысяч населения, что не превышает эпидпорог. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.
Напомним, с 17 по 23 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15% в сравнении с предыдущей неделей.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 18:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с 24 по 30 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей снизилась более чем на 9%.".