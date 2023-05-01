Live
  • Понеділок 01.05.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.13
    • 🟢

Тенденція щодо захворюваності на грип та ГРВІ на Харківщині зберігається

Події 18:58   01.05.2023
Олена Нагорна
Тенденція щодо захворюваності на грип та ГРВІ на Харківщині зберігається

У Харківській області з 24 по 30 квітня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася більш ніж на 9%.

Загалом протягом тижня у регіоні захворіли 2798 осіб (з урахуванням випадків коронавірусу), з них 851 дитина, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Кількість ушпиталених також зменшилась, на 23%. До лікарень поклали майже дві сотні людей.
Показник захворюваності становить 106,87 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг. Інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.

Нагадаємо, з 17 по 23 квітня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 15% порівняно з попереднім тижнем.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:58
Тенденція щодо захворюваності на грип та ГРВІ на Харківщині зберігається
18:43
11 населених пунктів Харківщини обстріляні з мінометів та артилерії – Генштаб
18:26
Синєгубов повідомив про обстріл Вовчанська: поранено чоловіка (фото)
17:48
Де та які супермаркети, ринки і крамниці відкрилися навесні у Харкові
17:17
Передав кухонну техніку. Синєгубов відвідав кафе японця Фумінорі у Харкові

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Тенденція щодо захворюваності на грип та ГРВІ на Харківщині зберігається»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 18:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з 24 по 30 квітня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася більш ніж на 9%.".