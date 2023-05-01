Тенденція щодо захворюваності на грип та ГРВІ на Харківщині зберігається
У Харківській області з 24 по 30 квітня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася більш ніж на 9%.
Загалом протягом тижня у регіоні захворіли 2798 осіб (з урахуванням випадків коронавірусу), з них 851 дитина, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Кількість ушпиталених також зменшилась, на 23%. До лікарень поклали майже дві сотні людей.
Показник захворюваності становить 106,87 на 100 тисяч населення, що не перевищує епідпоріг. Інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.
Нагадаємо, з 17 по 23 квітня захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на 15% порівняно з попереднім тижнем.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 18:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області з 24 по 30 квітня захворюваність на грип та ГРВІ порівняно з попереднім тижнем знизилася більш ніж на 9%.".