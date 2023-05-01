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В двух селах на Купянщине восстановили свет после «прилетов»

Общество 14:08   01.05.2023
Виктория Яковенко
В двух селах на Купянщине восстановили свет после «прилетов» Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Купянском районе Харьковской области энергетики возобновили электроснабжение после обстрелов РФ.

Свет вернули в села Колодезное и Анискино, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Населенные пункты были обесточены в результате «прилетов».

Как отметили энергетики, эти села постоянно под ударами россиян. Специалисты по меньшей мере дважды в неделю ремонтируют здесь линии электропередачи, которые повреждает вражеская артиллерия.

«Такая ситуация – с января. Иногда даже дня не проходит, как снова нужно уезжать на ремонт. Протяженность линий здесь – более 40 км, поэтому, к сожалению, это непрерывный процесс. Восстановление идет постоянно», — отметили в «Харьковоблэнерго».

В ближайших планах местных энергетиков — проверка электросети в селе Кутьковка Двуричанского поселковой громады, а также завершение работ в селе Анискино.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 14:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе Харьковской области энергетики возобновили электроснабжение после обстрелов РФ.".