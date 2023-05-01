Еще одна громада на Харьковщине планирует включить уличное освещение (видео)
Змиевской громаде Харьковской области разрешили включить уличное освещение.
Сейчас в громаде специалисты проводят наладочные работы. Об этом сообщил Змиевский городской совет.
Как рассказали в горсовете, во время режима светомаскировки неизвестными были разграблены узлы учета. На сегодня уже зафиксировано 4 таких случая в городе Змиев, поселке Зидько и селе Тарановка.
«Вот взяли и сняли на уличное освещение автомат. Отключили все, и теперь мы не можем включить уличное освещение. Новые будем ставить», – отметил местный энергетик Юрий Гомон.
Энергетики обратились к местным жителям, владеющим любой информацией по фактам хищения электрооборудования, с просьбой сообщить о преступлениях по телефонам 050-400-12-94 или 3-33-21. Предприятие уже обратилось с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.
Уличное освещение обещают включить в населенных пунктах громады в ближайшее время.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 11:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Змиевской громаде Харьковской области разрешили включить уличное освещение.".