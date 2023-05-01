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Ще одна громада на Харківщині планує увімкнути вуличне освітлення (відео)

Суспільство 11:30   01.05.2023
Вікторія Яковенко
Ще одна громада на Харківщині планує увімкнути вуличне освітлення (відео)

Зміївській громаді Харківської області дозволили увімкнути вуличне освітлення.

Наразі в громаді фахівці проводять налагоджувальні роботи. Про це повідомила Зміївська міська рада.

За даними міськради, під час режиму світломаскування, невідомі розграбували вузли обліку. На сьогодні вже зафіксовано 4 таких випадки у місті Зміїв, селищі Зідьки та селі Таранівка.

«От взяли й зняли на вуличне освітлення автомат. Від’єднали все і тепер ми не можемо включити вуличне освітлення. Нові будемо ставити», – зазначив місцевий енергетик Юрій Гомон.

Енергетики звернулися до місцевих жителів, які мають будь-яку інформацію за фактами розкрадання електрообладнання, з проханням повідомити про злочини за телефонами 050-400-12-94 або 3-33-21. Підприємство вже звернулось із відповідними заявами до правоохоронних органів.

Вуличне освітлення обіцяють увімкнути в населених пунктах громади найближчим часом.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зміївській громаді Харківської області дозволили увімкнути вуличне освітлення.".