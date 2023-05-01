Ще одна громада на Харківщині планує увімкнути вуличне освітлення (відео)
Зміївській громаді Харківської області дозволили увімкнути вуличне освітлення.
Наразі в громаді фахівці проводять налагоджувальні роботи. Про це повідомила Зміївська міська рада.
За даними міськради, під час режиму світломаскування, невідомі розграбували вузли обліку. На сьогодні вже зафіксовано 4 таких випадки у місті Зміїв, селищі Зідьки та селі Таранівка.
«От взяли й зняли на вуличне освітлення автомат. Від’єднали все і тепер ми не можемо включити вуличне освітлення. Нові будемо ставити», – зазначив місцевий енергетик Юрій Гомон.
Енергетики звернулися до місцевих жителів, які мають будь-яку інформацію за фактами розкрадання електрообладнання, з проханням повідомити про злочини за телефонами 050-400-12-94 або 3-33-21. Підприємство вже звернулось із відповідними заявами до правоохоронних органів.
Вуличне освітлення обіцяють увімкнути в населених пунктах громади найближчим часом.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 11:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зміївській громаді Харківської області дозволили увімкнути вуличне освітлення.".