У звільненому місті на Харківщині вперше за рік увімкнули вуличні ліхтарі
У місті Балаклія Харківської області 24 квітня почали вмикати вуличне освітлення. Поки що воно працюватиме у тестовому режимі з 20:00 до 23:00.
Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
“На території громади понад рік не працювало вуличне освітлення. На сьогодні комунальні служби розпочали його відновлення”, – йдеться у публікації.
Відео: Балаклійська МВА
У тестовому режимі ввімкнули ліхтарі на наступних вулицях Балаклії:
▪ частина вулиці Соборної;
▪️ частина вулиці Центральної;
▪️ частина провулка 1 Травня.
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Ви читали новину: «У звільненому місті на Харківщині вперше за рік увімкнули вуличні ліхтарі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 20:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія Харківської області 24 квітня почали вмикати вуличне освітлення. Поки що воно працюватиме у тестовому режимі з 20:00 до 23:00.".