У звільненому місті на Харківщині вперше за рік увімкнули вуличні ліхтарі

У місті Балаклія Харківської області 24 квітня почали вмикати вуличне освітлення. Поки що воно працюватиме у тестовому режимі з 20:00 до 23:00.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

“На території громади понад рік не працювало вуличне освітлення. На сьогодні комунальні служби розпочали його відновлення”, – йдеться у публікації.

Відео: Балаклійська МВА

У тестовому режимі ввімкнули ліхтарі на наступних вулицях Балаклії:

▪ частина вулиці Соборної;

▪️ частина вулиці Центральної;

▪️ частина провулка 1 Травня.