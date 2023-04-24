Live
  • Понеділок 24.04.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

У звільненому місті на Харківщині вперше за рік увімкнули вуличні ліхтарі

Суспільство 20:44   24.04.2023
Олена Нагорна
У звільненому місті на Харківщині вперше за рік увімкнули вуличні ліхтарі

У місті Балаклія Харківської області 24 квітня почали вмикати вуличне освітлення. Поки що воно працюватиме у тестовому режимі з 20:00 до 23:00.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

“На території громади понад рік не працювало вуличне освітлення. На сьогодні комунальні служби розпочали його відновлення”, – йдеться у публікації.

Відео: Балаклійська МВА

У тестовому режимі ввімкнули ліхтарі на наступних вулицях Балаклії:
▪ частина вулиці Соборної;
▪️ частина вулиці Центральної;
▪️ частина провулка 1 Травня.

Читайте також: Було 8 «прильотів»: у сквері Героїв Небесної Сотні відновлюють світло (сюжет)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:44
У звільненому місті на Харківщині вперше за рік увімкнули вуличні ліхтарі
19:01
Чекають на гарну погоду. Понад 30 тисяч квітів прикрасять парки Харкова
18:50
Погубили риби на сотні тисяч гривень: на Харківщині розгулялися браконьєри
18:31
На Куп’янському напрямку ворог облаштовує фортифікаційні споруди – Генштаб
16:40
Як харків’янам отримати державну допомогу на ремонт пошкодженого житла

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У звільненому місті на Харківщині вперше за рік увімкнули вуличні ліхтарі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 20:44;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія Харківської області 24 квітня почали вмикати вуличне освітлення. Поки що воно працюватиме у тестовому режимі з 20:00 до 23:00.".