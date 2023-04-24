В освобожденном городе на Харьковщине впервые за год включили уличные фонари
В городе Балаклея Харьковской области 24 апреля начали включать уличное освещение. Пока оно будет работать в тестовом режиме с 20:00 до 23:00.
Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
«На территории громады более года не работало уличное освещение. На сегодняшний день коммунальные службы приступили к его восстановлению», — говорится в публикации.
Видео: Балаклейская ГВА
В тестовом режиме включили фонари на следующих улицах Балаклеи:
▪️ часть улицы Соборной;
▪️ часть улицы Центральной;
▪️ часть переулка 1 Мая.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 20:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея Харьковской области 24 апреля начали включать уличное освещение. Пока оно будет работать в тестовом режиме с 20:00 до 23:00.".