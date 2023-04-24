В освобожденном городе на Харьковщине впервые за год включили уличные фонари

В городе Балаклея Харьковской области 24 апреля начали включать уличное освещение. Пока оно будет работать в тестовом режиме с 20:00 до 23:00.

Об этом сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

«На территории громады более года не работало уличное освещение. На сегодняшний день коммунальные службы приступили к его восстановлению», — говорится в публикации.

Видео: Балаклейская ГВА

В тестовом режиме включили фонари на следующих улицах Балаклеи:

▪️ часть улицы Соборной;

▪️ часть улицы Центральной;

▪️ часть переулка 1 Мая.