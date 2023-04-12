Было 8 «прилетов»: в сквере Героев Небесной Сотни восстанавливают свет (сюжет)

Уже несколько недель на Аллее Героев Небесной Сотни ремонтируют электросети. Для восстановления уличного освещения в сквере пришлось заменить 370 метров кабеля воздушной сети и 42 метра в земле. Также в сквере энергетики установили 42 светильника. Приблизительная стоимость выполненных работ – 400 000 грн. Работы почти завершены. На месте побывал корреспондент МГ «Объектив».

За последние две недели на Аллее Героев Небесной Сотни электрики восстановили уличное освещение.

Станислав Татьков, начальник Основянского района электросетей наружного освещения КП «Горсвет»

Здесь очень серьезные были разрушения, что касается нашего предприятия. Здесь были бомбовые удары, здесь были ракетные удары. Поэтому, наши сети были практически 100% уничтожены. Здесь наверное 5-6 прилетов было, плюс еще за сельскохозяйственным институтом были прилеты. Поэтому 7-8 прилетов здесь не было.

Пока одна бригада здесь занимается заменой и укладкой кабеля, другая – устанавливает светильники.

Станислав Татьков, начальник Основянского района электросетей наружного освещения КП «Горсвет»

По периметру все работы уже сделаны, проверены. Наружное освещение здесь восстановлено. Может работать при включении. Сейчас конкретно работаем по скверу. Здесь во время бомбежек практически были повреждены все светильники наружного освещения. Около 28 штук. Они все вышли из строя. Вот теперь наша задача все это восстановить и привести парковую зону в то состояние, чтобы здесь тоже было светло и уютно.

Для восстановления освещения, добавляют энергетики, пришлось заменить 370 метров кабеля воздушной сети и 42 метра в земле. Также установили 42 светильника. Приблизительная стоимость выполненных работ – 400 тысяч гривен.

Станислав Татьков, начальник Основянского района электросетей наружного освещения КП «Горсвет»

Здесь около 370 метров воздушной сети мы поменяли. 42 метра меняем сейчас в земле, плюс, естественно, ремонт парковых опор. Светильники, естественно, все по контуру, 42 светильника было заменено. 26 кронштейнов заменено. Большой объём работы был сделан.

По словам энергетиков, в Основянском районе уже почти везде восстановили уличное освещение, которое было повреждено в результате обстрелов РФ.

Станислав Татьков, начальник Основянского района электросетей наружного освещения КП «Горсвет»

Таких участков у нас по Основянскому району разрушенных было очень много. Мы уже практически все восстановили. Это и Гимназическая набережная, и улица Вернадского, и Основа. Были прилеты в Жихарь. Там тоже все восстановлено. У нас наверное около 27 участков, там, где мы уже все выполнили и все закончили. В Основянском районе это самая последняя работа. Вот здесь мы еще наведем порядок полностью. И я думаю, Основянский район у нас уже готов 100% к включению освещения.

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