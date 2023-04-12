Було 8 «прильотів»: у сквері Героїв Небесної Сотні відновлюють світло (сюжет)

Вже декілька тижнів на Алеї Героїв Небесної Сотні ремонтують електромережі. Для відновлення вуличного освітлення у сквері довелося замінити 370 метрів кабелю повітряної мережі та 42 метри у землі. Також у сквері енергетики встановили 42 світильники. Приблизна вартість виконаних робіт – 400 000 грн. Роботи майже завершені. На місці побував кореспондент МГ «Об’єктив».

Протягом останніх двох тижнів на Алеї Героїв Небесної Сотні електрики відновили вуличне освітлення.

Станіслав Татьков, начальник Основ’янського району електромереж зовнішнього освітлення КП «Міськсвітло»

Тут дуже серйозні були руйнування щодо нашого підприємства. Тут були бомбові удари, ракетні удари. Тому наші мережі були практично 100% знищені. Тут напевно 5-6 прильотів було, плюс ще за сільськогосподарським інститутом були прильоти. Тож 7-8 прильотів тут не було.

Наразі одна бригада тут займається заміною та укладкою кабелю, інша – встановлює світильники.

Станіслав Татьков, начальник Основ’янського району електромереж зовнішнього освітлення КП «Міськсвітло»

По периметру всі роботи вже зроблено, перевірено. Зовнішнє освітлення тут відновлено. Може працювати під час увімкнення. Сьогодні безпосередньо працюємо по скверу. Тут під час бомбардувань практично було пошкоджено всі світильники зовнішнього освітлення. Близько 28 штук. Вони всі вийшли з ладу. Ось тепер наше завдання все це відновити та привести паркову зону у той стан, щоб тут теж було світло та затишно.

Для відновлення освітлення, додають енергетики, довелося замінити 370 метрів кабелю повітряної мережі та 42 метри у землі. Також встановили 42 світильники. Приблизна вартість виконаних робіт – 400 тисяч гривень.

Станіслав Татьков, начальник Основ’янського району електромереж зовнішнього освітлення КП «Міськсвітло»

Тут близько 370 метрів повітряної мережі ми змінили. 42 метри міняємо зараз у землі, плюс, звичайно, ремонт паркових опор. Світильники, звичайно, все за контуром, 42 світильники було замінено. 26 кронштейнів замінено. Великий обсяг роботи було зроблено.

За словами енергетиків, в Основ’янському районі вже майже всюди відновили вуличне освітлення, яке було пошкоджено внаслідок обстрілів РФ.

Станіслав Татьков, начальник Основ’янського району електромереж зовнішнього освітлення КП «Міськсвітло»

Таких ділянок у нас у Основ’янському районі зруйнованих було дуже багато. Ми вже майже все відновили. Це і Гімназійна набережна, вулиця Вернадського, і Основа. Були прильоти і в Жихор. Там також усе відновлено. У нас, напевно, близько 27 ділянок, там, де ми вже все виконали і все закінчили. У Основ’янському районі це остання робота. Ось тут ми ще наведемо лад повністю. І я гадаю, Основ’янський район у нас уже готовий 100% до включення освітлення.