У двох селах на Куп’янщині відновили світло після «прильотів»
У Куп’янському районі Харківської області енергетики відновили електропостачання після обстрілів РФ.
Світло повернули до сіл Колодязне та Анискине, повідомили в АТ «Харківобленерго». Населені пункти були знеструмлені внаслідок «прильотів».
Як зазначали енергетики, ці села постійно під ударами росіян. Фахівці щонайменше двічі на тиждень ремонтують тут лінії електропередач, які пошкоджує ворожа артилерія.
«Така ситуація – з січня. Іноді навіть дня не проходить, як знову потрібно виїжджати на ремонт. Протяжність ліній тут – понад 40 км, тому, на жаль, це безперервний процес. Відновлення іде постійно», – зазначили в «Харківобленерго».
У найближчих планах місцевих енергетиків — перевірка електромережі у селі Кутьківка Дворічанської селищної громади, а також завершення робіт у селі Анискине.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 14:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі Харківської області енергетики відновили електропостачання після обстрілів РФ.".