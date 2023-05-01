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У двох селах на Куп’янщині відновили світло після «прильотів»

Суспільство 14:08   01.05.2023
Вікторія Яковенко
У двох селах на Куп’янщині відновили світло після «прильотів» Фото: АТ “Харківобленерго”

У Куп’янському районі Харківської області енергетики відновили електропостачання після обстрілів РФ.

Світло повернули до сіл Колодязне та Анискине, повідомили в АТ «Харківобленерго». Населені пункти були знеструмлені внаслідок «прильотів».

Як зазначали енергетики, ці села постійно під ударами росіян. Фахівці щонайменше двічі на тиждень ремонтують тут лінії електропередач, які пошкоджує ворожа артилерія.

«Така ситуація – з січня. Іноді навіть дня не проходить, як знову потрібно виїжджати на ремонт. Протяжність ліній тут – понад 40 км, тому, на жаль, це безперервний процес. Відновлення іде постійно», – зазначили в «Харківобленерго».

У найближчих планах місцевих енергетиків — перевірка електромережі у селі Кутьківка Дворічанської селищної громади, а також завершення робіт у селі Анискине.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 14:08;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янському районі Харківської області енергетики відновили електропостачання після обстрілів РФ.".