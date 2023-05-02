Полиция показала поле на Изюмщине, где погибли от подрыва двое мужчин (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
По факту гибели двоих мужчин в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в поле возле села Вербовка Изюмского района Харьковской области 2 мая открыто уголовное производство.
Дело будет расследоваться по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, около 14:20 в Изюмском районе между селами Вербовка и Волчий Яр в поле подорвались 39-летний и 47-летний мужчины. Оба погибли на месте.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 20:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту гибели двоих мужчин в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в поле возле села Вербовка Изюмского района Харьковской области 2 мая открыто уголовное производство.".