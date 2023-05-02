Live
  • Вторник 02.05.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.27
    • 🟢

Полиция показала поле на Изюмщине, где погибли от подрыва двое мужчин (фото)

Происшествия 20:06   02.05.2023
Елена Нагорная
Полиция показала поле на Изюмщине, где погибли от подрыва двое мужчин (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

По факту гибели двоих мужчин в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в поле возле села Вербовка Изюмского района Харьковской области 2 мая открыто уголовное производство.

Дело будет расследоваться по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, около 14:20 в Изюмском районе между селами Вербовка и Волчий Яр в поле подорвались 39-летний и 47-летний мужчины. Оба погибли на месте.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:20
Sirko: первый серийный украинский беспилотник презентовали харьковчане (фото)
18:29
Армия РФ обстреливала Харьковщину из минометов и артиллерии — Генштаб
18:14
Вечером в Харькове не будут ходить два троллейбуса и еще один изменит маршрут
17:28
КВБО наводит порядок на Северной Салтовке
17:02
Синегубов: Двое мужчин, которые подорвались на мине на Харьковщине, погибли

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Полиция показала поле на Изюмщине, где погибли от подрыва двое мужчин (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 20:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту гибели двоих мужчин в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в поле возле села Вербовка Изюмского района Харьковской области 2 мая открыто уголовное производство.".