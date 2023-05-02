Полиция показала поле на Изюмщине, где погибли от подрыва двое мужчин (фото)

По факту гибели двоих мужчин в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в поле возле села Вербовка Изюмского района Харьковской области 2 мая открыто уголовное производство.

Дело будет расследоваться по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как информировал начальник ХОВА Олег Синегубов, около 14:20 в Изюмском районе между селами Вербовка и Волчий Яр в поле подорвались 39-летний и 47-летний мужчины. Оба погибли на месте.