Поліція показала поле на Ізюмщині, де підірвалися та загинули двоє чоловіків

За фактом загибелі двох чоловіків внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі біля села Вербівка Ізюмського району Харківської області 2 травня відкрито кримінальне провадження.

Справу розслідуватимуть за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, близько 14:20 в Ізюмському районі між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвалися 39-річний та 47-річний чоловіки. Обидва загинули на місці.