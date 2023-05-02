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Поліція показала поле на Ізюмщині, де підірвалися та загинули двоє чоловіків

Події 20:06   02.05.2023
Олена Нагорна
Поліція показала поле на Ізюмщині, де підірвалися та загинули двоє чоловіків

За фактом загибелі двох чоловіків внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі біля села Вербівка Ізюмського району Харківської області 2 травня відкрито кримінальне провадження.

Справу розслідуватимуть за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, близько 14:20 в Ізюмському районі між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвалися 39-річний та 47-річний чоловіки. Обидва загинули на місці.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 20:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом загибелі двох чоловіків внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі біля села Вербівка Ізюмського району Харківської області 2 травня відкрито кримінальне провадження.".