Поліція показала поле на Ізюмщині, де підірвалися та загинули двоє чоловіків
За фактом загибелі двох чоловіків внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі біля села Вербівка Ізюмського району Харківської області 2 травня відкрито кримінальне провадження.
Справу розслідуватимуть за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Як інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, близько 14:20 в Ізюмському районі між селами Вербівка та Вовчий Яр у полі підірвалися 39-річний та 47-річний чоловіки. Обидва загинули на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 20:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом загибелі двох чоловіків внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі біля села Вербівка Ізюмського району Харківської області 2 травня відкрито кримінальне провадження.".