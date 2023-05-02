В Харькове водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в Немышлянском районе.

1 мая около 20:45 по улице Салтовское шоссе 33-летний водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений 43-летняя женщина погибла на месте, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Предварительно установлено, что женщина переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. Светофор на момент ДТП не работал», — отметили правоохранители.

Следователи по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.