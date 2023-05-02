В Харькове водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в Немышлянском районе.
1 мая около 20:45 по улице Салтовское шоссе 33-летний водитель Chevrolet Lacetti совершил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений 43-летняя женщина погибла на месте, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«Предварительно установлено, что женщина переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. Светофор на момент ДТП не работал», — отметили правоохранители.
Следователи по факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция открыла уголовное производство по факту гибели пешехода в Немышлянском районе.".