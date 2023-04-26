На проспекте Науки в Харькове водитель устроил ДТП и перевернулся (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
26 апреля на проспекте Науки в Харькове столкнулись два автомобиля, одного из водителей увезли в больницу.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Volkswagen Caddy при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda, в результате чего произошло столкновение.
Пострадал 43-летний водитель Honda.
Правоохранители зарегистрировали информацию о происшествии.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 23:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 апреля на проспекте Науки в Харькове столкнулись два автомобиля, одного из водителей увезли в больницу.".