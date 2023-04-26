На проспекте Науки в Харькове водитель устроил ДТП и перевернулся (фото)

26 апреля на проспекте Науки в Харькове столкнулись два автомобиля, одного из водителей увезли в больницу.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Volkswagen Caddy при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda, в результате чего произошло столкновение.

Пострадал 43-летний водитель Honda.

Правоохранители зарегистрировали информацию о происшествии.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области