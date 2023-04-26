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На проспекте Науки в Харькове водитель устроил ДТП и перевернулся (фото)

Происшествия 23:17   26.04.2023
Елена Нагорная
На проспекте Науки в Харькове водитель устроил ДТП и перевернулся (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

26 апреля на проспекте Науки в Харькове столкнулись два автомобиля, одного из водителей увезли в больницу.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Volkswagen Caddy при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda, в результате чего произошло столкновение.

Пострадал 43-летний водитель Honda.

Правоохранители зарегистрировали информацию о происшествии.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 23:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 апреля на проспекте Науки в Харькове столкнулись два автомобиля, одного из водителей увезли в больницу.".