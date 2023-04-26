На проспекті Науки в Харкові водій влаштував ДТП і перекинувся (фото)
26 квітня на проспекті Науки в Харкові зіштовхнулися два автомобілі, одного з водіїв відвезли в лікарню.
Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, водій Volkswagen Caddy при виїзді на головну дорогу не надав переваги у русі автомобілю Honda, внаслідок чого сталося зіткнення.
Постраждав 43-річний водій Honda.
Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 23:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 квітня на проспекті Науки в Харкові зіштовхнулися два автомобілі, одного з водіїв відвезли в лікарню.".