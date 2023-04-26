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На проспекті Науки в Харкові водій влаштував ДТП і перекинувся (фото)

Події 23:17   26.04.2023
Олена Нагорна
На проспекті Науки в Харкові водій влаштував ДТП і перекинувся (фото)

26 квітня на проспекті Науки в Харкові зіштовхнулися два автомобілі, одного з водіїв відвезли в лікарню.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, водій Volkswagen Caddy при виїзді на головну дорогу не надав переваги у русі автомобілю Honda, внаслідок чого сталося зіткнення.

Постраждав 43-річний водій Honda.

Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 23:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 квітня на проспекті Науки в Харкові зіштовхнулися два автомобілі, одного з водіїв відвезли в лікарню.".