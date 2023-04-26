На проспекті Науки в Харкові водій влаштував ДТП і перекинувся (фото)

26 квітня на проспекті Науки в Харкові зіштовхнулися два автомобілі, одного з водіїв відвезли в лікарню.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області, водій Volkswagen Caddy при виїзді на головну дорогу не надав переваги у русі автомобілю Honda, внаслідок чого сталося зіткнення.

Постраждав 43-річний водій Honda.

Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області