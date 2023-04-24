На проспекті Гагаріна водій збив дитину на пішохідному переході (фото)

У Харкові 34-річний водій авто наїхав на 6-річного хлопця, який із мамою переходив дорогу на пішохідному переході.

ДТП сталася 23 квітня о 21:00 на проспекті Гагаріна. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 34-річний водій “Baic” наїхав на дитину, яка разом з матір’ю переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

6-річний хлопець отримав чисельні травми. Постраждалого шпиталізували.

Відомості про ДТП внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.