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На проспекті Гагаріна водій збив дитину на пішохідному переході (фото)

Суспільство 15:17   24.04.2023
Вікторія Яковенко
На проспекті Гагаріна водій збив дитину на пішохідному переході (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові 34-річний водій авто наїхав на 6-річного хлопця, який із мамою переходив дорогу на пішохідному переході.

ДТП сталася 23 квітня о 21:00 на проспекті Гагаріна. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 34-річний водій “Baic” наїхав на дитину, яка разом з матір’ю переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

6-річний хлопець отримав чисельні травми. Постраждалого шпиталізували.

Відомості про ДТП внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 15:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 34-річний водій авто наїхав на 6-річного хлопця, який із мамою переходив дорогу на пішохідному переході.".