На проспекте Гагарина водитель сбил ребенка на пешеходном переходе (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове 34-летний водитель автомобиля наехал на 6-летнего мальчика, который переходил с мамой дорогу на пешеходном переходе.
ДТП произошло 23 апреля в 21:00 на проспекте Гагарина. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 34-летний водитель «Baic» наехал на ребенка, который вместе с матерью переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
6-летний парень получил многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали.
Сведения о ДТП внесли в ЕРГР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 34-летний водитель автомобиля наехал на 6-летнего мальчика, который переходил с мамой дорогу на пешеходном переходе.".