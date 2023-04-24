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На проспекте Гагарина водитель сбил ребенка на пешеходном переходе (фото)

Общество 15:17   24.04.2023
Виктория Яковенко
На проспекте Гагарина водитель сбил ребенка на пешеходном переходе (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове 34-летний водитель автомобиля наехал на 6-летнего мальчика, который переходил с мамой дорогу на пешеходном переходе.

ДТП произошло 23 апреля в 21:00 на проспекте Гагарина. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 34-летний водитель «Baic» наехал на ребенка, который вместе с матерью переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

6-летний парень получил многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Сведения о ДТП внесли в ЕРГР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 15:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 34-летний водитель автомобиля наехал на 6-летнего мальчика, который переходил с мамой дорогу на пешеходном переходе.".