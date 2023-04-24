На проспекте Гагарина водитель сбил ребенка на пешеходном переходе (фото)

В Харькове 34-летний водитель автомобиля наехал на 6-летнего мальчика, который переходил с мамой дорогу на пешеходном переходе.

ДТП произошло 23 апреля в 21:00 на проспекте Гагарина. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 34-летний водитель «Baic» наехал на ребенка, который вместе с матерью переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

6-летний парень получил многочисленные травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Сведения о ДТП внесли в ЕРГР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.