За выходные на Харьковщине поймали 37 пьяных водителей — полиция

Патрульная полиция Харьковской области сообщила, что только за уикенд в регионе водители 554 раза нарушили правила дорожного движения.

«За прошедшие выходные патрульные обработали 474 вызова, обнаружили 37 водителей с признаками опьянения, составили 615 постановлений, из которых 554 — за нарушение ПДД», — привела статистику пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

Кроме водителей, нарушали и пешеходы. За выходные инспекторы привлекли к ответственности 247 жителей Харьковщины, которые не научились правильно переходить дорогу.