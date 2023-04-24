За выходные на Харьковщине поймали 37 пьяных водителей — полиция
Патрульная полиция Харьковской области сообщила, что только за уикенд в регионе водители 554 раза нарушили правила дорожного движения.
«За прошедшие выходные патрульные обработали 474 вызова, обнаружили 37 водителей с признаками опьянения, составили 615 постановлений, из которых 554 — за нарушение ПДД», — привела статистику пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
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Кроме водителей, нарушали и пешеходы. За выходные инспекторы привлекли к ответственности 247 жителей Харьковщины, которые не научились правильно переходить дорогу.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области сообщила, что только за уикенд в регионе водители 554 раза нарушили правила дорожного движения".