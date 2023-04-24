За вихідні на Харківщині упіймали 37 п’яних водіїв – поліція
Патрульна поліція Харківської області повідомила, що лише за вікенд у регіоні водії 554 рази порушили правила дорожнього руху.
“За минулі вихідні патрульні обробили 474 виклики, виявили 37 водіїв із ознаками сп’яніння, склали 615 постанов, з яких 554 – за порушення правил дорожнього руху”, – навела статистику пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
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Окрім водіїв порушували й пішоходи. За вихідні інспектори притягли до відповідальності 247 мешканців Харківщини, які не навчилися правильно переходити дорогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція Харківської області повідомила, що лише за вікенд у регіоні водії 554 рази порушили правила дорожнього руху".