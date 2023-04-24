За вихідні на Харківщині упіймали 37 п’яних водіїв – поліція

Патрульна поліція Харківської області повідомила, що лише за вікенд у регіоні водії 554 рази порушили правила дорожнього руху.

“За минулі вихідні патрульні обробили 474 виклики, виявили 37 водіїв із ознаками сп’яніння, склали 615 постанов, з яких 554 – за порушення правил дорожнього руху”, – навела статистику пресслужба Патрульної поліції Харківщини.

Окрім водіїв порушували й пішоходи. За вихідні інспектори притягли до відповідальності 247 мешканців Харківщини, які не навчилися правильно переходити дорогу.