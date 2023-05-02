У Харкові водій на смерть збив жінку на пішохідному переході

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохідки у Немишлянському районі.

1 травня близько 20:45 по вулиці Салтівське шосе 33-річний водій “Chevrolet Lacetti” скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень 43-річна жінка померла на місці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину в районі пішохідного переходу. Світлофор на момент ДТП не працював», – зазначили правоохоронці.

Слідчі за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.