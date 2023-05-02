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У Харкові водій на смерть збив жінку на пішохідному переході

Події 12:17   02.05.2023
Виктория Яковенко
У Харкові водій на смерть збив жінку на пішохідному переході Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохідки у Немишлянському районі.

1 травня близько 20:45 по вулиці Салтівське шосе 33-річний водій “Chevrolet Lacetti” скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень 43-річна жінка померла на місці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину в районі пішохідного переходу. Світлофор на момент ДТП не працював», – зазначили правоохоронці.

Слідчі за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 12:17;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохідки у Немишлянському районі.".