У Харкові водій на смерть збив жінку на пішохідному переході
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохідки у Немишлянському районі.
1 травня близько 20:45 по вулиці Салтівське шосе 33-річний водій “Chevrolet Lacetti” скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих тілесних ушкоджень 43-річна жінка померла на місці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину в районі пішохідного переходу. Світлофор на момент ДТП не працював», – зазначили правоохоронці.
Слідчі за фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 12:17;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохідки у Немишлянському районі.".