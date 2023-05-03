Посреди Харькова горел дачный дом — в ГСЧС сообщили подробности

Пожар случился на проспекте Науки в районе станции метро «23 Августа», проинформировали в ГСЧС.

«В 17:19 по причине, не связанной с военными действиями, возник пожар по адресу: г. Харьков, пр. Науки, 65. Горел дачный дом на площади 100 кв. м. С огнем сражались 35 спасателей на 7 единицах спасательной техники. В 18:48 его локализовали, в 21:10 – ликвидировали. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки в регионе случились пять пожаров. Ни один из них не вызвал вражескими обстрелами. При этом ГСЧС фиксировала «прилеты».

«Проверками зафиксированы повреждения: в с. Ольховатка 2-х двухэтажных жилых домов, 3-х частных домов и хозяйственного сооружения; в с. Петропавловка 2-х частных жилых домов, пострадала женщина, 1949 года рождения», — отметили спасатели.

Последствия обстрелов региона ранее показал начальник ХОВА Олег Синегубов.