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Посеред Харкова горів дачний будинок – у ДСНС повідомили подробиці

Події 08:59   03.05.2023
Оксана Горун
Посеред Харкова горів дачний будинок – у ДСНС повідомили подробиці

Пожежа сталася на проспекті Науки в районі станції метро “23 серпня”, поінформували в ДСНС.

“О 17:19 з причини не пов’язаної з військовими діями виникла пожежа за адресою: м. Харків, пр. Науки, 65. Горів дачний будинок на площі 100 кв.м. З вогнем боролись 35 рятувальників на 7 одиницях рятувальної техніки. О 18:48 його локалізували, о 21:10 – ліквідували. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу в регіоні сталося п’ять пожеж. Жодна з них не викликана ворожими обстрілами. При цьому ДСНС фіксувала “прильоти”.

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    • Перевірками зафіксовані пошкодження: у с. Вільхуватка 2-х двоповерхових житлових будинків, 3-х приватних будинків і господарчої споруди; у с. Петропавлівка 2-х приватних житлових будинків, постраждала жінка, 1949 року народження“, – зазначили рятувальники.

    Наслідки обстрілу регіону раніше показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася на проспекті Науки в районі станції метро “23 серпня”, поінформували в ДСНС".