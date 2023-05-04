Во время разминирования на Харьковщине погиб спасатель с Кировоградщины

3 мая во время разминирования территории Чугуевского района погиб старшина службы гражданской защиты с Кировоградской области Виталий Дубина.

Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ ГСЧС в Кировоградской области Виталий Миронюк.

«Его всегда отличали мужество, выдержка и взвешенность решений, ответственность и профессионализм при выполнении поставленных задач. Виталий был спасателем не только по профессии, а в первую очередь по зову сердца. Готов поминутно, рискуя собой, прийти на помощь каждому, кто оказался в беде», — говорится в сообщении.

Виталий Дубина проходил службу в органах и подразделениях гражданской защиты Кировоградского гарнизона с 2011 года, рассказали в ГСЧС.