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Під час розмінування на Харківщині загинув рятувальник з Кіровоградщини

Події 11:28   04.05.2023
Вікторія Яковенко
Під час розмінування на Харківщині загинув рятувальник з Кіровоградщини Фото: Віталій Миронюк

3 травня під час розмінування території Чугуївського району загинув старшина служби цивільного захисту з Кіровоградської області Віталій Дубіна.

Про це у Facebook повідомив начальник ГУ ДСНС у Кіровоградській області Віталій Миронюк.

«Його завжди відрізняли мужність, витримка та виваженість рішень, відповідальність та професійність при виконанні поставлених завдань. Віталій був рятувальником не лише за професією, а у першу чергу, за покликом серця. Готовий щохвилини, ризикуючи собою, прийти на допомогу кожному, хто опинився у біді», – йдеться у повідомленні.

Віталій Дубіна проходив службу в органах і підрозділах цивільного захисту Кіровоградського гарнізону з 2011 року, розповіли в ДСНС.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 11:28;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 травня під час розмінування території Чугуївського району загинув старшина служби цивільного захисту з Кіровоградської області Віталій Дубіна.".