Під час розмінування на Харківщині загинув рятувальник з Кіровоградщини
Фото: Віталій Миронюк
3 травня під час розмінування території Чугуївського району загинув старшина служби цивільного захисту з Кіровоградської області Віталій Дубіна.
Про це у Facebook повідомив начальник ГУ ДСНС у Кіровоградській області Віталій Миронюк.
«Його завжди відрізняли мужність, витримка та виваженість рішень, відповідальність та професійність при виконанні поставлених завдань. Віталій був рятувальником не лише за професією, а у першу чергу, за покликом серця. Готовий щохвилини, ризикуючи собою, прийти на допомогу кожному, хто опинився у біді», – йдеться у повідомленні.
Віталій Дубіна проходив службу в органах і підрозділах цивільного захисту Кіровоградського гарнізону з 2011 року, розповіли в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 11:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 травня під час розмінування території Чугуївського району загинув старшина служби цивільного захисту з Кіровоградської області Віталій Дубіна.".