Під час розмінування на Харківщині загинув рятувальник з Кіровоградщини

3 травня під час розмінування території Чугуївського району загинув старшина служби цивільного захисту з Кіровоградської області Віталій Дубіна.

Про це у Facebook повідомив начальник ГУ ДСНС у Кіровоградській області Віталій Миронюк.

«Його завжди відрізняли мужність, витримка та виваженість рішень, відповідальність та професійність при виконанні поставлених завдань. Віталій був рятувальником не лише за професією, а у першу чергу, за покликом серця. Готовий щохвилини, ризикуючи собою, прийти на допомогу кожному, хто опинився у біді», – йдеться у повідомленні.

Віталій Дубіна проходив службу в органах і підрозділах цивільного захисту Кіровоградського гарнізону з 2011 року, розповіли в ДСНС.