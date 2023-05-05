Из-за обстрелов РФ три района Харьковщины были обесточены – Укрэнерго

За сутки в результате массированных ударов армии РФ по Харьковщине свет отключали у около 4,5 тысячи потребителей.

В общем были обесточены 3 прифронтовых района области, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Потребители были оперативно запитаны по резервным схемам. После разрешения военных и разминирования повреждения были устранены, возобновлена плановая схема электроснабжения», — добавили энергетики.