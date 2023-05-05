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Из-за обстрелов РФ три района Харьковщины были обесточены – Укрэнерго

Общество 11:14   05.05.2023
Виктория Яковенко
Из-за обстрелов РФ три района Харьковщины были обесточены – Укрэнерго Фото: НЭК «Укрэнерго»

За сутки в результате массированных ударов армии РФ по Харьковщине свет отключали у около 4,5 тысячи потребителей.

В общем были обесточены 3 прифронтовых района области, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Потребители были оперативно запитаны по резервным схемам. После разрешения военных и разминирования повреждения были устранены, возобновлена плановая схема электроснабжения», — добавили энергетики.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в результате массированных ударов армии РФ по Харьковщине свет отключали у около 4,5 тысячи потребителей.".