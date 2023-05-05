Через обстріли РФ три райони Харківщини було знеструмлено – Укренерго

За добу внаслідок масованих ударів армії РФ по Харківщині світло відключали у близько 4,5 тисячі споживачів.

Загалом було знеструмлено 3 прифронтові райони області, повідомили у НЕК «Укренерго».

«Споживачі були оперативно заживлені по резервних схемах. Після дозволу військових та розмінування пошкодження були усунуті, відновлена планова схема електропостачання», – додали енергетики.