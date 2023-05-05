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Через обстріли РФ три райони Харківщини було знеструмлено – Укренерго

Суспільство 11:14   05.05.2023
Вікторія Яковенко
Через обстріли РФ три райони Харківщини було знеструмлено – Укренерго Фото: НЕК “Укренерго”

За добу внаслідок масованих ударів армії РФ по Харківщині світло відключали у близько 4,5 тисячі споживачів.

Загалом було знеструмлено 3 прифронтові райони області, повідомили у НЕК «Укренерго».

«Споживачі були оперативно заживлені по резервних схемах. Після дозволу військових та розмінування пошкодження були усунуті, відновлена планова схема електропостачання», – додали енергетики.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу внаслідок масованих ударів армії РФ по Харківщині світло відключали у близько 4,5 тисячі споживачів.".