Какая погода ожидается в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
Фото: Василий Голосный
В выходные в Харькове осадки не прогнозируются, ясная погода будет сменяться облачной. При этом будет несколько прохладнее, чем в течение уходящей рабочей недели.
В субботу, 6 мая, — переменная облачность, без осадков. Ночная температура составит от 6 до 8 градусов тепла, дневная — от 15 до 17, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
В воскресенье, 7 мая, периодически будут набегать облака. Ночью термометры покажут 3-5 градусов со знаком «плюс», днем — от 11 до 13.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове осадки не прогнозируются, ясная погода будет сменяться облачной. При этом будет несколько прохладнее, чем в течение уходящей рабочей недели.".