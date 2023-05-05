Какая погода ожидается в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра

В выходные в Харькове осадки не прогнозируются, ясная погода будет сменяться облачной. При этом будет несколько прохладнее, чем в течение уходящей рабочей недели.

В субботу, 6 мая, — переменная облачность, без осадков. Ночная температура составит от 6 до 8 градусов тепла, дневная — от 15 до 17, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В воскресенье, 7 мая, периодически будут набегать облака. Ночью термометры покажут 3-5 градусов со знаком «плюс», днем — от 11 до 13.