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Какая погода ожидается в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра

Общество 20:56   05.05.2023
Елена Нагорная
Какая погода ожидается в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра Фото: Василий Голосный

В выходные в Харькове осадки не прогнозируются, ясная погода будет сменяться облачной. При этом будет несколько прохладнее, чем в течение уходящей рабочей недели.

В субботу, 6 мая, — переменная облачность, без осадков. Ночная температура составит от 6 до 8 градусов тепла, дневная — от 15 до 17, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В воскресенье, 7 мая, периодически будут набегать облака. Ночью термометры покажут 3-5 градусов со знаком «плюс», днем — от 11 до 13.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 20:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове осадки не прогнозируются, ясная погода будет сменяться облачной. При этом будет несколько прохладнее, чем в течение уходящей рабочей недели.".