Яка погода очікується в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру
Фото: Василь Голосний
У вихідні в Харкові опади не очікуються – прогнозується мінлива хмарність. При цьому буде дещо прохолодніше, ніж протягом робочого тижня, що минає.
У суботу, 6 травня, – мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме від 6 до 8 градусів тепла, денна – від 15 до 17, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
У неділю, 7 травня, періодично набігатимуть хмари. Вночі термометри покажуть 3-5 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 11 до 13.
Читайте також: Дощовий квітень на Харківщині: опадів випало понад 200% від місячної норми
Новини за темою:
Ви читали новину: «Яка погода очікується в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 20:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні в Харкові опади не очікуються – прогнозується мінлива хмарність. При цьому буде дещо прохолодніше, ніж протягом робочого тижня, що минає.".