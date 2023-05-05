Яка погода очікується в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

У вихідні в Харкові опади не очікуються – прогнозується мінлива хмарність. При цьому буде дещо прохолодніше, ніж протягом робочого тижня, що минає.

У суботу, 6 травня, – мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме від 6 до 8 градусів тепла, денна – від 15 до 17, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

У неділю, 7 травня, періодично набігатимуть хмари. Вночі термометри покажуть 3-5 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 11 до 13.