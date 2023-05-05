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Яка погода очікується в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

Суспільство 20:56   05.05.2023
Олена Нагорна
Яка погода очікується в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру Фото: Василь Голосний

У вихідні в Харкові опади не очікуються – прогнозується мінлива хмарність. При цьому буде дещо прохолодніше, ніж протягом робочого тижня, що минає.

У суботу, 6 травня, – мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура становитиме від 6 до 8 градусів тепла, денна – від 15 до 17, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

У неділю, 7 травня, періодично набігатимуть хмари. Вночі термометри покажуть 3-5 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 11 до 13.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 20:56;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні в Харкові опади не очікуються – прогнозується мінлива хмарність. При цьому буде дещо прохолодніше, ніж протягом робочого тижня, що минає.".