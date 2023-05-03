Дощовий квітень на Харківщині: опадів випало понад 200% від місячної норми

Квітень 2023 року видався доволі дощовим. В Харківській області місцями випало три місячні норми опадів.

Про це Суспільне Харків розповіла завідувачка Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.

«Кількість опадів у нас вийшла, за даними окремих метеостанцій, — три місячних норми. У Харкові випало понад 200% опадів, які мали випасти у квітні. Це не дуже добре для майбутнього врожаю. По дощах цей квітень вийшов нетиповий”, — повідомила Ляшенко.

Цьогоріч опадів було від 57 до 117 мм, що складає 150-300% місячної норми. І, відповідно, умови були не сприятливими для проведення весняно-польових робіт, додали синоптики.

Щодо температури у квітні, то вона була у межах кліматичної норми.

“Температура у цьому квітні становила в середньому близько 10 градусів тепла, що майже норма. Норма — 9,7 градуса. Коливань сильних не було”, — додала Ляшенко.