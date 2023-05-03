Дождливый апрель на Харьковщине: осадков выпало более 200% от месячной нормы

Апрель 2023 года был довольно дождливым. В Харьковской области местами выпало три месячных нормы осадков.

Об этом Суспільне Харків сообщила заведующая Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко.

«Количество осадков у нас получилось, по данным отдельных метеостанций, — три месячных нормы. В Харькове выпало более 200% осадков, которые должны были выпасть в апреле. Это не очень хорошо для будущего урожая. По дождям этот апрель получился нетипичным», — сообщила Ляшенко.

В этом году осадков было от 57 до 117 мм, что составляет 150-300% месячной нормы. И, соответственно, условия были неблагоприятными для проведения весенне-полевых работ, добавили синоптики.

Что касается температуры в апреле, то она была в пределах климатической нормы.

«Температура в этом апреле составляла в среднем около 10 градусов тепла, что почти норма. Норма — 9,7 градуса. Колебаний сильных не было», — добавила Ляшенко.