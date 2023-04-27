Погода в мае на Харьковщине: синоптики дали прогноз на последний месяц весны

В мае погода в Харьковской области будет теплее климатической нормы.

Прогноз на последний месяц весны сообщили «Суспільне Харків» синоптики регионального гидрометцентра. По их данным, средняя месячная температура воздуха будет достигать 16,8° тепла. Для региона климатическая норма — 15,9 ° тепла.

Осадки в мае предполагаются на уровне средней месячной нормы – 56 мм.