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Погода у травні на Харківщині: синоптики дали прогноз на останній місяць весни

Суспільство 15:15   27.04.2023
Вікторія Яковенко
Погода у травні на Харківщині: синоптики дали прогноз на останній місяць весни Фото: Пресслужба Центрального парку Харкова

У травні погода в Харківській області буде теплішою за кліматичну норму.

Прогноз на останній місяць весни повідомили «Суспільне Харків» синоптики регіонального гідрометцентру. За їхніми даними, середня місячна температура повітря сягатиме 16,8° тепла. Для регыону кліматична норма у травні –  15,9° тепла.

Опади у травні передбачаються на рівні середньої місячної норми — 56 мм.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 15:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У травні погода в Харківській області буде теплішою за кліматичну норму.".