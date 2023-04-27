Погода у травні на Харківщині: синоптики дали прогноз на останній місяць весни
Фото: Пресслужба Центрального парку Харкова
У травні погода в Харківській області буде теплішою за кліматичну норму.
Прогноз на останній місяць весни повідомили «Суспільне Харків» синоптики регіонального гідрометцентру. За їхніми даними, середня місячна температура повітря сягатиме 16,8° тепла. Для регыону кліматична норма у травні – 15,9° тепла.
Опади у травні передбачаються на рівні середньої місячної норми — 56 мм.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 15:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У травні погода в Харківській області буде теплішою за кліматичну норму.".