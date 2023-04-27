Погода у травні на Харківщині: синоптики дали прогноз на останній місяць весни

У травні погода в Харківській області буде теплішою за кліматичну норму.

Прогноз на останній місяць весни повідомили «Суспільне Харків» синоптики регіонального гідрометцентру. За їхніми даними, середня місячна температура повітря сягатиме 16,8° тепла. Для регыону кліматична норма у травні – 15,9° тепла.

Опади у травні передбачаються на рівні середньої місячної норми — 56 мм.