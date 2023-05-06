Какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Червоная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное и Старица.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка.