Какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Червоная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное и Старица.
На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 07:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".