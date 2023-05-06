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Какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб

Общество 07:00   06.05.2023
Виктория Яковенко
Какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

На Слобожанском направлении противник обстрелял населенные пункты Червоная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное и Старица.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 07:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ за сутки из минометов и артиллерии, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".