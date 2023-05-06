Які населені пункти обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Райони щонайменше 18 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук’янці, Нескучне та Стариця.
На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане та Стельмахівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 07:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 18 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ за добу з мінометів та артилерії, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".