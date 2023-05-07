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Какая погода будет в Харькове на следующей неделе — прогноз Укргидрометцентра

Общество 19:31   07.05.2023
Елена Нагорная
Какая погода будет в Харькове на следующей неделе — прогноз Укргидрометцентра Фото: Василий Голосный

Грядущая рабочая неделя в Харькове ожидается прохладной, возможны небольшие кратковременные дожди, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В понедельник, 8 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ночью — от 3 до 5 градусов со знаком «плюс», днем — от 13 до 15.

Во вторник, 9 мая, — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью — 3-5 тепла, днем — 11-13.

В среду, 10 мая, ожидается такая же погода, как и во вторник.

В четверг, 11 мая, также облачно с прояснениями, будут идти кратковременные небольшие дожди. Ночью термометры покажут от 3 до 5 со знаком «плюс», днем — от 10 до 12.

В пятницу, 12 мая, ночью — без осадков, днем местами кратковременные небольшие дожди. Ночью — от 5 до 7 тепла, днем — от 14 до 16.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грядущая рабочая неделя в Харькове ожидается прохладной, возможны небольшие кратковременные дожди, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.".