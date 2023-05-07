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Яка погода буде в Харкові наступного тижня – прогноз Укргідрометцентру

Суспільство 19:31   07.05.2023
Олена Нагорна
Яка погода буде в Харкові наступного тижня – прогноз Укргідрометцентру

Наступний робочий тиждень у Харкові очікується прохолодним, можливі невеликі короткочасні дощі, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

У понеділок, 8 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі – від 3 до 5 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 13 до 15.

У вівторок, 9 травня, хмарно із проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі – 3-5 тепла, вдень – 11-13.

У середу, 10 травня, очікується така ж погода, як і у вівторок.

У четвер, 11 травня, хмарно з проясненнями, йтимуть короткочасні невеликі дощі. Вночі термометри покажуть від 3 до 5 зі знаком “плюс”, вдень – від 10 до 12.

У п’ятницю, 12 травня, вночі без опадів, від 5 до 7 тепла. Вдень місцями короткочасні невеликі дощі, від 14 до 16 градусів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 19:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступний робочий тиждень у Харкові очікується прохолодним, можливі невеликі короткочасні дощі, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.".