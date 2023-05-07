Яка погода буде в Харкові наступного тижня – прогноз Укргідрометцентру
Наступний робочий тиждень у Харкові очікується прохолодним, можливі невеликі короткочасні дощі, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.
У понеділок, 8 травня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вночі – від 3 до 5 градусів зі знаком “плюс”, вдень – від 13 до 15.
У вівторок, 9 травня, хмарно із проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі – 3-5 тепла, вдень – 11-13.
У середу, 10 травня, очікується така ж погода, як і у вівторок.
У четвер, 11 травня, хмарно з проясненнями, йтимуть короткочасні невеликі дощі. Вночі термометри покажуть від 3 до 5 зі знаком “плюс”, вдень – від 10 до 12.
У п’ятницю, 12 травня, вночі без опадів, від 5 до 7 тепла. Вдень місцями короткочасні невеликі дощі, від 14 до 16 градусів.
Читайте також: Дощовий квітень на Харківщині: опадів випало понад 200% від місячної норми
Новини за темою:
Ви читали новину: «Яка погода буде в Харкові наступного тижня – прогноз Укргідрометцентру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 19:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступний робочий тиждень у Харкові очікується прохолодним, можливі невеликі короткочасні дощі, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.".