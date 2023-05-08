В Харькове ограбили «ХТС»: оборудование воры сдали на металлолом (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Кража произошла на одном из объектов КП «ХТС» в Салтовском районе.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете. С объекта злоумышленники украли шесть задвижек. Воровство коммунальщики заметили сразу и сообщили о преступлении в полицию.
Украденное оборудование нашли на ближайшем пункте приема металлолома. Правоохранители изъяли доказательства и открыли дело по ч. 4 ст.185 УКУ.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кража произошла на одном из объектов КП «ХТС» в Салтовском районе.".