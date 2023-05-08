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В Харькове ограбили «ХТС»: оборудование воры сдали на металлолом (фото)

Происшествия 13:46   08.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове ограбили «ХТС»: оборудование воры сдали на металлолом (фото) Фото: Харьковский горсовет

Кража произошла на одном из объектов КП «ХТС» в Салтовском районе.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. С объекта злоумышленники украли шесть задвижек. Воровство коммунальщики заметили сразу и сообщили о преступлении в полицию.

Украденное оборудование нашли на ближайшем пункте приема металлолома. Правоохранители изъяли доказательства и открыли дело по ч. 4 ст.185 УКУ.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 13:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кража произошла на одном из объектов КП «ХТС» в Салтовском районе.".