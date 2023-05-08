В Харькове ограбили «ХТС»: оборудование воры сдали на металлолом (фото)

Кража произошла на одном из объектов КП «ХТС» в Салтовском районе.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете. С объекта злоумышленники украли шесть задвижек. Воровство коммунальщики заметили сразу и сообщили о преступлении в полицию.

Украденное оборудование нашли на ближайшем пункте приема металлолома. Правоохранители изъяли доказательства и открыли дело по ч. 4 ст.185 УКУ.